Шевченко рассказал о воде вместо водки в рюмке президента

Бывший советник президента России Владимир Шевченко, который в 1990-е годы возглавлял службы протокола экс-президента СССР Михаила Горбачева и экс-президента России Бориса Ельцина, рассказал, в каких случаях главе государства наливали в рюмку воду вместо водки. Об этом он сообщил в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Ведущий программы поинтересовался у Шевченко, наливают ли главе России во время приемов настоящую водку или заменяют ее водой.

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Экс-советник признался, что в большинстве случаев водка была настоящая, а заменили ее только по причине плохого самочувствия президента.

«Когда состояние было плохо, то официант мог налить воду вместо водки. Это допустимо по состоянию здоровья», — пояснил Шевченко.

Он подчеркнул, что ни одному руководителю не наливали воду без уважительной причины.

«Я не помню такого, что воду наливали Михаилу Сергеевичу (Горбачеву). Есть рюмка — поднял, пригубил, поставил. Это твой вопрос. Есть здоровье — опрокинул, как говорится, полную», — добавил Шевченко.