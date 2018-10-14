В Израиле пособникам боевиков могут запретить досрочно освобождаться

Депутат кнессета от партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Одед Форер внес законопроект, согласно которому лица, которые осуществляли пособничество боевикам, лишатся права на досрочное освобождение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря НДИ Михаила Фейгина.

Отмечается, что законопроект был подан в воскресенье, 14 октября, в «экстренном порядке». Таким образом законотворцы хотят предотвратить досрочное освобождение из тюрьмы экс-депутата израильского парламента от Объединенного арабского списка Баселя Гатаса, которого осудили за попытку передать террористам 12 телефонов.

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«Представители партии «Наш дом Израиль» в кнессете рассчитывают на поддержку всех депутатов от коалиции с тем, чтобы мы все не стали свидетелями позорного фарса — досрочного освобождения пособника террористов под парламентским прикрытием», — говорится в тексте заявления Форера.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о нейтрализации террористов ячейки ХАМАС, которые занимались подготовкой терактов в Иерусалиме и Тель-Авиве.