Эрдоган напомнил Трампу о независимости правосудия Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган написал в своем твиттере, что турецкое правосудие не зависит от других стран.

«Уважаемый президент [США Дональд] Трамп, как я всегда подчеркивал, турецкий суд принял свое решение независимым образом», — прокомментировал Эрдоган решение турецкого суда об освобождении пастора Эндрю Брансона.

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В своем посте турецкий лидер отметил официальный аккаунт Трампа.

Он также выразил надежду, что США и Турция продолжать союзническое сотрудничество и будут совместно противостоять мировым террористическим угрозам.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не договаривались с турецким правосудием об освобождении Брансона.