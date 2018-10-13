Эксперт прокомментировал заявление Болтона о «вмешательстве» России

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш полагает, что заявление советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона адресовано сразу двум аудиториям. Об этом он заявил в интервью RT.

Ранее Болтон заявил, что в 2018 году Россия «не пытается вмешаться в выборы так же, как в 2016 году».

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«В этом плане Болтон сделал все необходимые заявления и для внутренней аудитории, и для российской. Для внутренней — что правительство США, администрация внимательно смотрят за безопасностью, обеспечивают ее. А для внешней, то есть для российской, — давайте разговаривать без всех этих глупых претензий, мы готовы», — сказал Коктыш.

По мнению политолога, обвинения против Китая также укладываются в современный политический курс Соединенных Штатов, поскольку президент США Дональд Трамп изначально заявил Китай как главную проблему, в то время как из России делают проблему демократы.