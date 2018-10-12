Названы сроки саммита Трампа и Ким Чен Ына

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что следующий саммит США с КНДР может пройти в ближайшие два месяца, передает РИА «Новости».

«Мы увидим встречу президента Трампа и Ким Чен Ына, я думаю, в следующие пару месяцев», — сказал Болтон.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится после выборов в американский конгресс.

По его словам, он встретится с Ким Чен Ыном после 6 ноября.