В Саратовской области министра уволили после заявления о жизни на 3,5 тыс.

Начальник пресс-службы главы Саратовской области Нина Попова сообщила, что министр труда, занятости и миграции региона Наталья Соколова, заявившая, что прожиточного минимума достаточно для «минимальных физиологических потребностей», была отправлена в отставку, передает РИА «Новости».

На обсуждении вопроса об увеличении прожиточного минимума в Саратовской области министр предложила увеличить в следующем году прожиточный минимум на 288 руб., однако депутаты саратовской думы настаивали на прибавке в 500 руб. Когда депутат Николай Бондаренко предложил главе ведомства жить на эти деньги, она сказала, что ей этой суммы не хватит из-за «статуса министра».

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«Соколова Наталья Юрьевна уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области», — заявила Попова.

Ранее сообщалось, что российский министр нашла плюсы в жизни на прожиточный минимум.