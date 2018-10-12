Порошенко объявил победу над «московскими демонами»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «боголюбивое» население Украины одержало победу над «московскими демонами». Слова президента приводятся на его официальном сайте.

Такими словами украинский президент прокомментировал предоставление автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).

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«Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», — заявил Порошенко.

Также он поблагодарил население Украины за «массовую поддержку» идеи о предоставлении украинской церкви независимости.

Ранее Порошенко заявлял, что решение о предоставлении автокефалии Украине уже принято. В РПЦ решение о предоставление УПЦ независимости назвали «катастрофическим».