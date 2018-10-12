Составитель досье на Трампа отказался давать показания в конгрессе

Гленн Симпсон, глава компании Fusion GPS, которая собирала досье на президента США Дональда Трампа, отказался принимать участие в закрытых слушаниях в юридическом комитете конгресса. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо адвокатов Симпсона.

«От лица Гленна Симпсона отвечаем… что он не будет давать показания на закрытых слушаниях в комитете», — говорится в заявлении юристов.

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Они подчеркнули, что право их подзащитного не давать показания гарантировано конституцией США.

Также адвокаты Симпосна отметили, что слушания в конгрессе направлены на то, чтобы дискредитировать расследование предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Симпсон дал показания на заседании в сенате.