Эксперт: ошибки Коновалова при подготовке документов могут привести к снятию его с выборов в Хакасии

Кандидат от КПРФ на выборах в Хакасии Валентин Коновалов допустил целый ряд ошибок при проведении кампании и подготовке документов, и это может иметь для него определенные последствия, какие – будет решать суд, считает политолог Андрей Колядин.

Избирком Хакасии рассмотрел жалобы избирателя Голубевой и члена комиссии от кандидата Мяхара В.Ю.Нечкина на предвыборную агитацию Коновалова. Избирком обратится в Верховный суд республики с просьбой отменить регистрацию на выборах главы региона кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

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«Потенциально его даже могут снять с предвыборного «пробега» — если эти нарушения будут признаны достаточными для прекращения его кандидатского статуса», — заявил Колядин в интервью «Газете.Ru».

«Отмечу, что такие прецеденты бывали в новейшей российской истории неоднократно. Для снятия (с выборов), по крайней мере, есть очень серьезные основания», — отметил политолог.