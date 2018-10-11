В ФРГ отказались назвать источники «доказательств» о причастности ГРУ к кибератакам

Глава немецкого МВД Хорст Зеехофер заявил о наличии доказательств, которые указывают на высокую вероятность причастности ГРУ к кибератакам в странах Европы, передает РИА «Новости».

По словам Зеехофера, у Германии есть аналитические материалы и факты подтверждающие, что военная разведка России причастна к указанным инцидентам.

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«Надеюсь на ваше понимание в связи с тем, что мы не будем делать публичными источники, которые привели нас к этим фактам и результатам», — сказал Зеехофер.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что эскалация конфликта и ответные меры в отношении России после того, как семерых россиян обвинили в кибератаках по всему миру, скорее всего, будут только увеличиваться.