Politico: перед выборами Трампа выбили из прайм-тайма на американском ТВ

Американского президента Дональда Трампа, который в настоящее время активно посещает различные штаты и проводит предвыборные митинги в поддержку республиканцев, стали меньше показывать в прайм-тайм на телевидении — в решающий момент, когда до промежуточных выборов в конгресс США осталось меньше месяца, пишет Politico.

Например, телеканал Fox News в обычном режиме показал во время прайм-тайма состоявшиеся на прошлой неделе несколько поездок Трампа, где во время эфира были представлены выдержки из речи и основные кадры выступления.

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В субботу телеканал показал полную речь Трампа во время митинга его сторонников в канзасском городе Топика. Однако уже во вторник его поездку в штат Айова сложно было увидеть по телевизору, так как она не транслировалась ни по одной крупной телесети, пишет Politico.

В среду вечером, когда Трамп выступал в штате Пенсильвания, в повестке Fox News удерживал позиции ураган «Майкл». Некоторые в Белом доме обеспокоены тем, что перед важными выборами в ноябре президент США теряет возможность доносить до своей аудитории сообщения, добавляет Politico.

Издание напоминает, что при вступлении Дональда Трампа в должность президента США CNN и MSNBC в большинстве отказались транслировать его предвыборные митинги, в отличие от Fox News.

Один высокопоставленный чиновник Белого дома заявил изданию, что чиновники планируют «изучить этот вопрос» и не удивится, если директор по коммуникациям в Белом дом Билл Шайн (в прошлом один из руководителей Fox News) свяжется со своими бывшими коллегами по этой теме.