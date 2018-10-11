Экс-премьер Украины предрек стране скорую смену власти

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил, что через шесть месяцев в стране сменится власть и нынешней властной элите будет предъявлен счет. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По мнению Азарова, в настоящее время генпрокуратура страны является «преступной шайкой», члены которой «потеряли рассудок и придумывают всякие бредни».

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«А все те, кого они (представители власти. — Газета.Ru) так упорно уничтожали все эти годы, помогут украинскому народу предъявить им счет за все их преступления», — заявил Азаров.

Ранее Азаров сказал, что вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви начал «выходить на повестку» с момента «оранжевой революции» 2004 года.