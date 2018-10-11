В США придумали, как за $1 млрд «разрушить злостный контроль» России над Европой

В США сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи предложили законопроект для «разрушения злостного контроля России» над Европой. Об этом сообщает Sputnik International.

Согласно имеющейся информации, сенаторы предлагают выделить европейским странам $1 млрд для финансирования проектов в энергетической сфере.

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По мнению Джонсона и Мерфи, российская сторона оказывает воздействие на западные страны благодаря своему влиянию на энергетическом рынке с целью создать в Европе «гибкие правительства», которые будут не в состоянии оказать ей сопротивление.

«Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России», — заявил Мерфи.

Ранее в СМИ появилась информация, что влияние России растет на постсоветском пространстве из-за слабости США.