Губернатор Забайкальского края ушла с поста

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова проинформировала о собственной отставке. Советующее заявление размещено на сайте правительства региона.

По словам Ждановой, ее решение объясняется объективными обстоятельствами и внутренними мотивами.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», — подчеркнула Жданова.

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Она выразили благодарность своим землякам, а также попросила прощение за ситуации, в которых, возможно, была, не права.

Ранее сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев освободил от замещаемой должности и.о. вице-губернатора региона Юрия Агибалова.