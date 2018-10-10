Кожемяко: Медведев и Вайно поддержали идею переноса столицы ДФО во Владивосток

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и руководитель Администрации президента Антон Вайно поддержали идею переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. В ближайшее время в Приморский край выедет рабочая группа, которая будет уточнять детали процесса, сообщил журналистам в Москве врио главы региона Олег Кожемяко.

6 октября Кожемяко заявил, что Владивосток, а не Хабаровск должен стать столицей ДФО. По его мнению, Владивосток фактически уже является столицей округа, требуется лишь формальное закрепление этого статуса. Кожемяко также считает, что перенос столицы из Хабаровска даст импульс к созданию новых рабочих мест в Приморском крае.

Реклама

«Безусловно, сегодня вектор сместился, сегодня мы ратуем за то, чтобы столица ДФО была перенесена в Приморье. Нас поддерживают в этом <...> Юрий Петрович Трутнев, поддержал и Дмитрий Анатольевич Медведев на совещании вместе с ним во время разговора, поддержал и сейчас направит рабочую группу глава Администрации президента РФ [Антон Вайно]», - цитирует его ТАСС.

Согласно указу президента РФ от 13 мая 2000 года, сейчас центром ДФО является Хабаровск, где также находится полномочное представительство президента в округе.