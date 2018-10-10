Россию собрались исключить из Совета Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о возможном исключении России из Совета Европы в июне 2019 года, пишет «Европейская правда».

По данным издания, исключение угрожает России в том случае, если она не возобновит выплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года. Как отметил Ягланд, основанием для исключения из Совета Европы может стать неуплата взносов в течение двух лет.

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«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — сказал Ягланд.

Согласно регламенту организации, Комитет министров Совета Европы может прекратить участие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы и Комитета министров Совета Европы.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Турции вместе защищать демократию в ПАСЕ.