Помпео рассказал о поддержке Ираном терроризма по всей Европе

Государственный секретарь США Майк Помпео утверждает, что Иран поддерживает терроризм по всей Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского госсекретаря.

Помпео напомнил, что Германия экстрадировала иранского чиновника Ассадоллу Асади за участие в «предотвращенном иранском террористическом заговоре». Его масштаб, по мнению дипломата, «напоминает нам, что Иран остается главным спонсором терроризма в мире».

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«Этот заговор также разоблачает продолжающуюся поддержку Ираном терроризма по всей Европе», — добавил Помпео.

Госсекретарь также отметил, что Соединенные Штаты продолжат помогать европейским союзникам в их борьбе с «поддерживаемым Ираном терроризмом по всему миру».

Помпео не впервые обвиняет Иран в терроризме. Так, ранее он уже называл Иран крупнейшим спонсором терроризма.