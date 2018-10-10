Bloomberg рассказал о приближении США и Китая к «новой холодной войне»

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Пекин, после которого стало ясно, что он находится в принципиальном разногласии с китайским министром иностранных дел Ван И, только подчеркнул рост напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает агентство Bloomberg.

Так, глава МИД КНР Ван И обвинил США в эскалации торговых споров, а также вмешательстве во внутренние дела Китая и Тайваня. Как отмечает агентство, последний визит Помпео стал еще одним свидетельством ухудшения отношений между США и Китаем в то время, как обе стороны ведут торговую войну.

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Открытая демонстрация недовольства Китая также является одним из самых серьезных признаков того, что все более увеличивающийся список проблем между Вашингтоном и Пекином может подорвать их сотрудничество по вопросу Северной Кореи.

Помимо этого, в отличие от визита Помпео в июне, в этот раз председатель КНР Си Цзиньпин не удостоил аудиенцией госсекретаря США.

В материале отмечается, что рост напряженности вызвал обеспокоенность, как в Пекине, так и в Вашингтоне, тем, что торговая борьба Трампа может обернуться «новой холодной войной» между двумя странами.