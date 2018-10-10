Лукашенко прокомментировал идею о присоединении Белоруссии к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал смешными разговоры о возможности присоединения республики к России. Об этом он сказал на встрече с послом России в республике Михаилом Бабичем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой «БелТА».

Как отмечается, белорусский президент прокомментировал заявления аналитиков в СМИ о возможном присоединении Белоруссии к России.

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Лукашенко объяснил, что независимости Белоруссии хотел не только народ республики, но и «тогдашнее руководство» России. По его словам, нынешняя российская власть говорила о преемственности такого курса.

«В XXI веке говорить… об инкорпорации, включении Беларуси в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал и прошлого, первого президента России», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что республика не может положиться на Россию, если что-то случится.