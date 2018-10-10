Sky: автор «русского досье» на Трампа прервал 18-месячное молчание

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, который является автором «русского досье» на президента США Дональда Трампа, прервал свое молчание, которое длилось 18 месяцев, передает телеканал Sky News.

В частности, он ответил в электронной переписке редактору журнала Vanity Fair, который включил Стила в список 100 влиятельных людей.

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В письме бывший британский разведчик напомнил о важности «говорить неприятную власти правду». Телеканал отмечает, что, возможно, таким образом автор «русского досье» скрыто обратился к президенту США Дональду Трампу. Досье Стила было опубликовано два года назад во время президентских выборов в США. В нем британский разведчик утверждал о сговоре между Кремлем и Трампом накануне выборов президента, напоминает Sky.

«В эти странные и тревожные времена трудно говорить неприятную для власти правду, но я считаю, что мы по-прежнему обязаны это делать», — написал Cтил в письме редактору.

Помимо этого, Кристофер Стил заявил, что приветствует тех, кто имел мужество публично высказываться в течение последнего года зачастую ценой больших усилий.