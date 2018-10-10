ABC: Трамп пошутил про свой возможный импичмент

Президент США Дональд Трамп во время поездки в штат Айова пошутил над своим импичментом, передает американский телеканал ABC News.

Трамп обвинил демократов в том, что они уже пытаются свергнуть Бретта Кавано, которого утвердили на пост Верховного судьи.

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«На прошлой неделе они [демократы] говорили про импичмент [Кавано], ради чего?», — спросил публику Трамп.

После этого американский президент с иронией добавил: «И кроме того, я должен идти первым, так? Несмотря на то, что мы не сделали ничего плохого, кроме как того, что создали одну из величайших экономик в истории нашей страны».

Ранее в отношении Кавано, кандидатуру которого выдвинул Трамп, разгорелся сексуальный скандал. Его обвиняли в насилии 36-летней давности, которое Кавано отрицает.

В августе американский лидер обсудил со своей юридической командой вопросы, связанные с подготовкой к процедуре импичмента, писала The Washington Post. Перспектива импичмента в центре внимания общественности после различных событий, связанных с продолжающимся в США расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.