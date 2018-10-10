В Крыму отреагировали на планы Киева внести проект резолюции ГА ООН по полуострову

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал планы Украины внести проект резолюции ГА ООН по Крыму. Об этом сообщает RT.

Ранее украинский постпред при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина хочет «помешать России» с помощью данного проекта резолюции.

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«То, что пытается сегодня сделать Украина, нас совершенно не волнует. Украина в очередной раз делает громкие заявления, чтобы нагнетать международную обстановку вокруг крымского вопроса», — сказал Гемпель.

Он также отметил, что скоро на Украине пройдут выборы, и украинский «политикум» пытается остаться у власти.