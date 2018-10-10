Глава МИД Венгрии рассказал о «тайном бизнесе» ЕС с Россией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз скрывает наличие «большого бизнеса» с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ЕС обвиняет Венгрию в сильном сближении с Россией.
Он также добавил, что у Евросоюза более тесные отношения с Москвой, чем у Венгрии.
Реклама
Сийярто подчеркнул, что Брюссель старается скрыть данный факт «под поверхностными ссорами».
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что безопасность ЕС зависит от сотрудничества с Россией.