Спикер Национального совета Словакии Андрей Данко выступил против антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Данко, санкции являются шагом в сторону конфликта и локальных войн.

«Я не являюсь сторонником таких строгих мер, как санкции. Нужен диалог», — заявил Данко.

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Он подчеркнул необходимость сотрудничества с российской стороной, а также призвал сделать все возможное для снятия напряженности, которая присутствует в отношениях России и Евросоюза (ЕС).

Ранее председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила, что Сербия в Совете Европы будет настаивать на необходимости отмены санкций в отношении российских парламентариев.