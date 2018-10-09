Польша хочет от Германии новых репараций за ущерб от Второй мировой войны

В Польше глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что нужно еще раз подсчитать потери польской стороны во Второй мировой войне по новой методике и предъявить претензии ФРГ. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.

По словам Мулярчика, в сделанном после окончания Второй мировой войны отчете потери Польши оценивались в примерно $50 млрд, что в соответствии с нынешним курсом составляет около $850 млрд.

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«Но это сумма старая, которая выходит из старого отчета о военных потерях», — сказал Мулярчик.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что планируют добиться от России компенсации за «советскую оккупацию».