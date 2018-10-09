CNN: порноактриса простила адвоката Трампа

Порноактриса Сторми Дэниелс смягчила свой гнев к бывшему личному адвокату президента США Майклу Коэну после его признательных показаний о попытках заставить девушку молчать о ее предполагаемом романе с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, передает телеканал CNN.

«Я думаю, что прощаю его», — сказала Дэниелс в эфире CNN.

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В интервью телеканалу она рассказала, что испытывала «неприязнь» к Коэну из-за того, что американский адвокат пытался предотвратить публичные высказывания Дэниелс о ее предполагаемой сексуальной связи с Трампом, наличие которой президент США отрицает.

Девушка призналась, что простила его из-за того, что Коэн признался следствию, что по указанию президента США Дональда Трампа выплатил ее денежную сумму «за молчание», тем самым подтвердив, что порноактриса не врала. По ее словам, он «поступил правильно».

Осведомленный источник CNN на прошлой неделе рассказал, что Трамп лично поручил Коэну запретить Дэниелс публично высказываться о предполагаемом романе.

На этой неделе сообщалось, что адвокаты президента США Дональда Трампа просят суд отклонить иск, который против американского лидера подала порноактриса Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стефани Клиффорд).