Лавров принял приглашение посетить Словакию

Глава МИД России Сергей Лавров принял приглашение главы МИД Словакии Мирослава Лайчака посетить с визитом эту страну, передает РИА «Новости».

«Мирослав Лайчак пригласил меня с ответным визитом в Словакию. Я с удовольствием приеду, и мы продолжим наши контакты», — сообщил Лавров.

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По его словам, Словакия по-прежнему может рассчитывать на Россию как на надежного поставщика углеводородов.

«Успешно продолжается сотрудничество в сфере энергетики, в том числе атомной», — заявил Лавров.