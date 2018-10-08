Суд Украины запретил деятельность выступавшей за федерализацию организации

Окружной административный суд Харькова объявил запрещенной деятельность общественной организации «Русь триединая», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ).

Как отмечается, «Русь триединая» выступает за федерализацию Украины.

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«По материалам СБУ, суд запретил деятельность Харьковской областной общественной организации «Русь триединая», — сообщили в ведомстве.

По имеющимся данным, участники организации требовали проведения референдума по вопросу о федерализации Украины, а также «призывали к созданию «Харьковской народной республики» с последующим вхождением ее в состав России».

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук назвал федерализацию Украины «единственным лекарством» от распада страны.