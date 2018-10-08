МИД Украины назвал дату слушаний в ООН по иску к России
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что Международный трибунал ООН по морскому праву начнет слушания по иску к России в июне 2019 года, передает агентство УНИАН.
Сообщается, что суд ООН рассмотрит юрисдикцию рассмотрения иска Украины к России о правах в морских зонах.
«В следующем году в июне у нас уже будут проходить слушания по юрисдикции в отношении конвенции по морскому праву», — сообщила Зеркаль.
По ее словам, Украина проделала «долгий путь», чтобы предоставить Международному трибуналу меморандум в соответствии со всеми правилами.
Зеркаль отметила, что сложности при сборе «доказательств» стали для нее «неожиданностью».
Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на подготовку иска президентом Украины Петром Порошенко цитатой из произведения Грибоедова.