МИД Украины назвал дату слушаний в ООН по иску к России

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что Международный трибунал ООН по морскому праву начнет слушания по иску к России в июне 2019 года, передает агентство УНИАН.

Сообщается, что суд ООН рассмотрит юрисдикцию рассмотрения иска Украины к России о правах в морских зонах.

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«В следующем году в июне у нас уже будут проходить слушания по юрисдикции в отношении конвенции по морскому праву», — сообщила Зеркаль.

По ее словам, Украина проделала «долгий путь», чтобы предоставить Международному трибуналу меморандум в соответствии со всеми правилами.

Зеркаль отметила, что сложности при сборе «доказательств» стали для нее «неожиданностью».

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на подготовку иска президентом Украины Петром Порошенко цитатой из произведения Грибоедова.