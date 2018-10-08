Воронежский губернатор уволил получившего 23 оклада заместителя

Губернатор Воронежской области Александр Гусев освободил от замещаемой должности и.о. вице-губернатора региона Юрия Агибалова. Об этом сообщает портал правительства Воронежской области.

Ранее Агибалов получил 23 оклада после увольнения, однако затем был вновь взят на работу. История привлекла широкое внимание СМИ. Впоследствии Агибалов попросил проверить законность выплаты выплаты этих окладов.

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«Ю.В. Агибалов увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе», — говорится на сайте правительства региона.

1 октября стало известно, что Агибалов не войдет в состав нового правительства области.