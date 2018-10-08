Лавров назвал «кибератаки» России на ОЗХО отвлекающим маневром перед встречей НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения против российской стороны в «кибератаках» на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) «мегафонной дипломатией». Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия-24».

По словам Лаврова, российскому послу в Нидерландах вручили ноту протеста, но не предоставили никаких конкретных материалов. При этом в голландском МИДе заявили, что всю необходимую информацию Россия получит из пресс-конференции минобороны. Министр обратил внимание, что эта информация появилась перед встречей министров обороны НАТО.

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«Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС, и в известной степени в НАТО», — заметил Лавров.

Ранее Лавров заявил о необходимости оздоровления диалога Москвы и Брюсселя.