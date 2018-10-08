Американская порноактриса раскаялась за «бодишейминг» Трампа в своей книге

Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) призналась, что сожалеет о детальном рассказе встречи с президентом США Дональдом Трампом в своей книге «Полное разоблачение». Об этом девушка рассказала во время эфира австралийской программы «60 минут», передает британская газета Evening Standard.

«Я чувствую себя довольно ужасно из-за этого. Потому что в определенном смысле это бодишеминг», — сказала Дэниелс.

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В книге порноактриса рассказала о своем знакомстве с президентом США Дональдом Трампом и их предполагаемой сексуальной связи, которая, по утверждениям девушки, была в 2006 году. В тексте она раскрыла подробности о его половых органах, сравнив их с персонажем видео игры «Mario Kart» в виде мухомора.

«Я не хотела причинить ему боль. Моя цель была в том, чтобы люди перестали причинять боль мне», — добавила она.

Автобиография Сторми Дэниелс под названием «Полное разоблачение» вышла в октябре. Подробности о половых органах американского лидера Дональда Трампа, которые представлены в книге, вызвали волну шуток в социальных сетях из-за сравнения пениса Трампа с персонажем из «Mario Kart».

Ранее источники телеканала ABC News рассказали, что Трамп напрямую поручил своему бывшему адвокату Майклу Коэну предотвратить публичные выступления американской актрисы Сторми Дэниэлс, в которых девушка могла рассказать об их предполагаемой сексуальной связи.