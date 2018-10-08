Помпео рассказал, в какой области США хотят сотрудничать с Китаем

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил о важности сотрудничества Соединенных Штатов и Китая в связи с денуклеаризацией КНДР. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Помпео, во время визита в Китай он намерен встреться с главой китайского МИДа Ван И, а также начальником канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

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«Для США и Китая важно работать вместе над окончательной и полностью проверяемой денуклеаризацией КНДР и обеспечением соблюдения санкций», — подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу и обсудили ряд двусторонних вопросов.