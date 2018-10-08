Первый президент Ингушетии призвал протестующих к диалогу с властями

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев в ходе выступления на митинге в Магасе призвал протестующих направить представителей для переговоров с властями, передает РИА «Новости».

Он напомнил участникам акции о необходимости оставаться в рамках закона.

«Сегодня нужно двигаться только по закону Российской Федерации,... по законам Республики Ингушетия и по вайнахским обычаям… Я вам предложил как первый президент создать оргкомитет самых авторитетных людей с каждого тейпа, чтобы этот оргкомитет работал с органами власти республики Ингушетия», — сказал Аушев.

Несогласованная акция в центре Магаса продолжается с четверга. Ее участники недовольны соглашением по границе с Чечней.