Задержанного в Китае главу Интерпола отправили в отставку

В Интерполе сообщили, что Франция приняла отставку директора организации Мэн Хунвэя, задержанного китайскими властями по подозрению в преступлении, передает Reuters.

Сообщается, что исполняющим обязанности главы Интерпола избран Ким Ен Нам из Южной Кореи.

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«Сегодня, во вторник, 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франция, принял отставку господина Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, распоряжение вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что новый президент организации будет избран на съезде организации, который состоится 18-21 ноября в Дубае.

5 октября стало известно об исчезновении главы Интерпола. Позднее South China Morning Post написала, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.

7 октября китайские власти официально объявили о задержании главы Интерпола.