Руслан Аушев прибыл к митингующим в столице Ингушетии

Бывший руководитель Ингушетии Руслан Аушев прибыл к митингующим в столице республике, передает в воскресенье РИА «Новости».

Несогласованная акция в центре Магаса продолжается с четверга. Ее участники недовольны соглашением по границе с Чечней.

В субботу стало известно, что власти Ингушетии согласовали митинг Совету тейпов ингушского народа с 8 по 15 октября с 7.00 мск до 22.00 мск.

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Аушев обратился к собравшимся на национальном языке. Он призвал участников акции к соблюдению законодательства РФ и вступил с идеей формирования собравшимися оргкомитета.

МВД по Ингушетии сообщило, что ведомство продолжает обеспечивать безопасность происходящего.