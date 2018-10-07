Власти Китая рассказали о судьбе пропавшего главы Интерпола

Китайские власти подозревают директора Интерпола Мэна Хунвэя, пропавшего в Китае, подозревают в нарушении законодательства страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центральной комиссии ЦК коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины.

Как отмечается, в данный момент в отношении главы организации проводится расследование.

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«Заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона. В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении», — говорится в сообщении КПК.

5 октября стало известно об исчезновении главы Интерпола. Позднее South China Morning Post написала, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.