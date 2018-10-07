WSJ рассказала о новом повороте в «российском деле» спецпрокурора Мюллера

Инвестиционный банкир Питер Смит, который занимался рядом расследований для Республиканской партии, потратил по меньшей мере $100 тыс. для того, чтобы завладеть письмами экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, $50 тыс. потратил сам Смит, остальные деньги он получил от других бизнесменов. При этом неизвестна точная сумма, которой располагал детектив. В издании подчеркнули, что Смит получил в свое распоряжение письма, которые, по его мнению, написала Клинтон, однако точное их авторство неизвестно.

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Деятельность Смита, в частности, интересовала специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Смит скончался в мае 2017 года в возрасте 81 года.

В 2017 году Клинтон заявляла, что самой большой ее ошибкой было использование личной электронной почты в рабочих целях.