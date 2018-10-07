В США задержали более 160 протестующих против назначения Кавано

В американском городе Вашингтон полиция задержала 164 человека в ходе протестов против назначения Бретта Кавано, которого несколько женщин обвинили в домогательствах, верховным судьей США. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, 150 человек были задержаны у здания конгресса США до голосования.

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Как отмечается, во время голосования полиция задержала 14 человек.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отреагировал на утверждение Кавано верховным судьей США.