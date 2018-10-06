Украинский политик рассказал о регулярном отдыхе в Крыму

Лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук рассказал, что регулярно проводит свой отпуск в Крыму, передает телеканал «ТВ Центр».

Медведчук признался, что Крым является местом, которое он «любил и любит», а также отметил, что намерен и дальше отдыхать на полуострове.

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«Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не является секретом ни для кого в Украине. Я и в этом году отдыхал и в прошлом и буду отдыхать дальше», — рассказал Медведчук.

Политик заявил, что по действующему законодательству, Крым является территорией Украины, однако признал, что «де-факто это сегодня Россия».

Он добавил, что украинским властям следует начинать решать свои проблемы с Донбасса, поскольку Россия по поводу Крыма «никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет».

Ранее сообщалось, что Медведчук назвал «лекарство» от распада Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.