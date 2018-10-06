Глава МИД Финляндии попал в больницу

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни попал в больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

Ожидалось, что с 7 по 9 октября Сойни посетит Исландию, где встретится с президентом, премьер-министром и главой МИД, обсудив, в частности, передачу председательства в Арктическом совете от Финляндии в мае следующего года.

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«Министр иностранных дел Тимо Сойни был госпитализирован из-за инфекции. Запланированный на воскресенье 7.10. визит в Исландию будет перенесен на более поздний срок», — говорится в сообщении.

Подробности его состояния не уточняются.