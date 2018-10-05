Эксперт объяснил изменение показателей «Единой России» в рейтинге ФОМ

Изменение рейтинга «Единой России», зафиксированное в опубликованном в пятницу опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), находится в нормальном диапазоне, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«В первую очередь падение рейтинга [«Единой России»] произошло на фоне принятия непопулярных и сложных социальных решений, в частности, об изменении пенсионного законодательства. Но при этом данное падение рейтинга находится в нормальном диапазоне, и в принципе такие перепады рейтинга закономерны. Если в ближайшее время это падение будет исправляться и установится повышение рейтинга, то ничего трагического для партии в этом нет. Необходимо учитывать, что перепады рейтинга неизбежны. К этому стоит относиться с пониманием, в то же время меняя политику, исходя из потребностей населения», — отметил эксперт в интервью «Газете.Ru».

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При этом, подчеркивает Смирнов, понятие «нормального» рейтинга для политика или фракции очень относительно и меняется в зависимости от региона России и даже времени года.

«Если политическая партия готовится к выборам, то ее рейтинг — это возможный показатель будущего избирательной компании. В этом случае достаточно контролировать все одномандатные округа, и иметь рейтинг больше 40% по спискам соответственно, для того, чтобы получить полный контроль над законодательным собранием», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, рейтинг фракции сильно зависит от конкретного российского региона, отмечает Смирнов: «Где-то и 60% мало, а где-то и 25% — это большая победа».

«Также рейтинг зависит от ситуации. У нас к осени всегда происходит падение интереса к политике и удовлетворенности жизнью. Осень она всегда осень. То есть важно учитывать традиционные сезонные колебания», — подчеркнул он.

Зачастую увеличение рейтинга партии мы воспринимаем как само собой разумеющееся, обращает внимание эксперт. Однако важно помнить, что между фракциями регулярно происходит перераспределение электората.

«Тот, кто раньше из идеологических соображений голосовал за компартию, на фоне присоединения Крыма к России стал голосовать за «Единую Россию», — пояснил Смирнов. — Надо понимать, что через какое-то время этот человек может вернуться к прежним политическим предпочтениям и снова голосовать за КПРФ».