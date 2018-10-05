New Yorker: Запад не сможет изменить поведение России

Запад придерживался согласованной антироссийской позиции 4 октября, когда обвинил Москву в глобальной кампании кибератак, пишет New Yorker.

Так, министерство юстиции США предъявило обвинения семерым агентам российской военной разведки, которых Вашингтон считает причастными к хакерским взломам. Великобритания обвинила Россию в том, что она ведет себя как «государство-изгой». Власти Нидерландов сообщили, что депортировали четырех россиян, которых они считают агентами российской разведки. Их обвиняют в попытке взлома сетей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в апреле. Издание напоминает, что именно ОЗХО расследовало отравление двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери с использованием нервно-паралитического вещества, а также предполагаемое использование химического оружия в Сирии.

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Тем не менее, сотрудничество Запада может оказать незначительный эффект на дальнейшее поведение России, пишет NY. Как рассказала изданию научный сотрудник Брукингского института Алина Полякова, последние обвинения являются символическими. По ее словам, никакие действия Запада, в том числе серьезные санкции, до сих пор не оказали большого влияния на Москву.

В Брюсселе 4 октября глава Пентагона Джеймс Мэттис встретился со своими коллегами по НАТО — главами оборонных ведомств 28 стран. Вместе они пришли к выводу, что Россия «должна заплатить цену за свои противоправные действия», отмечает New Yorker. Мэттис пообещал, что США будут помогать своим союзникам в противостоянии России.

«Мы готовы предоставить киберподдержку, чтобы противостоять российскому хакерству», — сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Между тем, новые обвинения в кибератаках не относятся к расследованию специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США 2016 года, однако имеют сходство и могут включать в себя одних и тех же причастных лиц, говорится в материале.