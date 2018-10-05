Депутат Рады обвинил парламент в цензурировании украинских СМИ

Депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко заявил, что намерение парламента ввести санкции против двух украинских телеканалов является «цензурой». Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne.

«Никогда с трибуны напрямую не вводилась цензура, не объявлялись санкции против телеканалов», — прокомментировал Павленко намерение 229 депутатов Рады ввести ограничения в отношении телеканалов.

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Он также посчитал, что данная инициатива является попыткой «зачистки информационного пространства». Павленко подчеркнул, что такое решение дискредитирует Украину, «которую считают демократической».

Ранее сообщалось, что в украинской Раде группа депутатов обратилась в Совет нацбезопасности и обороны с просьбой ввести санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина».