Нарышкин рассказал о прыжках Путина с парашютом

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российский лидер Владимир Путин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (Академия внешней разведки) прыгал с парашютом. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, «слушатели школы» направлялись для подготовки в воздушно-десантные подразделения.

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Он также добавил, что сам прыгал с парашютом только один раз.

Ранее сообщалось, что Путин признался, что мог бы лучше учиться в школе.