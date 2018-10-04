Нарышкин рассказал о прыжках Путина с парашютом
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российский лидер Владимир Путин во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (Академия внешней разведки) прыгал с парашютом. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По его словам, «слушатели школы» направлялись для подготовки в воздушно-десантные подразделения.
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Он также добавил, что сам прыгал с парашютом только один раз.
Ранее сообщалось, что Путин признался, что мог бы лучше учиться в школе.