МИД Украины требует исключить Россию из СБ ООН за кибератаки

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль выступила с требованием исключить Россию из Совета Безопасности ООН за якобы планировавшиеся кибератаки на сервера Организации по запрещению химического оружия и совместной следственной группы, которая ведет расследование дела о крушении самолета МН17, передает РИА «Новости».

«Обнародованная сегодня информация должна открыть глаза всем, что Россия не должна оставаться в Организации Объединенных Наций», — заявила Зеркаль.

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Официальный аккаунт министерства иностранных дел Украины в фейсбуке позднее опубликовал заявление Зеркаль.

Ранее сообщалось, что посол России в Лондоне отреагировал на обвинения в «кибератаках ГРУ».