Hill: демократы обсуждали с ФБР возможный сговор Трампа с Россией до выборов

В группе следователей из конгресса США подтвердили, что высшие должностные лица ФБР встречались с юристами нацкомитета Демократической партии для того, чтобы обсудить обвинения в отношении на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа по делу о сговоре с российскими властями, пишет The Hill со ссылкой на собственного источника.

Как отмечается, встреча между ФБР и демократами состоялась за несколько недель до выборов 2016 года и до того, как ведомство обратило внимание на советника Трампа Картера Пейджа, за которым впоследствии следила. Бывший главный консультант ФБР Джеймс Бейкер встретился в 2016 году, по крайней мере, с одним адвокатом из частной юридической фирмы национального комитета Демократической партии Perkins Coie.

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Штаб Хиллари Клинтон и нацкомитет Демократической партии использовали эту фирму для тайной выплаты средств исследовательской фирме Fusion GPS и Кристоферу Стилу — бывшему агенту британской разведки MI6 — для подготовки материалов досье на президента США Дональда Трампа, которое позже стало известно как «русское досье», пишет The Hill. В этом досье содержалась «непроверенная и сырая» информация, согласно которой Трамп и российские власти совершили сговор с целью повлиять на президентские выборы 2016 года, напоминает издание.

Эта информация подтверждается результатами совместного расследования республиканцев в судебном и надзорном комитетах палаты представителей США, рассказал источник The Hill.

Издание отмечает, что новая информация означает, что у ФБР были веские основания подозревать, что «русское досье» против Трампа Кристофера Стила было связано с юридической фирмой Демократической партии, а также было составлено для того, чтобы разгромить Трампа на президентских выборах.

Россия отрицает сговор с предвыборным штабом Трампа на выборах 2016 года.