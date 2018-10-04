Пенс: попытки России вмешаться в дела США меркнут на фоне действий Китая

Китайские власти пытаются вмешаться в американскую политику гораздо активнее, чем российские. С таким заявление выступит вице-президент США Майк Пенс, передает Reuters.

Агентство, проанализировав весь документ, пришло к выводу, что слова Пенса могут еще сильнее разогреть конфликт между США и Китаем.

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Американский вице-президент в частности намерен рассказать о попытках Пекина вмешаться в дела США, используя себе на благо разногласия между руководством Соединенных Штатов. В связи с этим в речи уделено место и России.

«Как недавно сказал мне высокопоставленный член разведывательного сообщества, действия россиян меркнут в сравнении с тем, что делает Китай по всей стране», — говорится в речи Майка Пенса.

Конфликт между Вашингтоном и Пекином, начавшийся с торговых разногласий, недавно перешел в другую плоскость. В начале октября в США заявили, что китайский эсминец совершил «небезопасные» маневры рядом с американским кораблем в Южно-Китайском море. В Пекине ответили, что китайский корабль действовал в рамках закона.

Кроме того, США продолжают обвинять Россию во вмешательстве в американские выборы. Официальная Москва обвинения отвергает.