Для обвиненного в изнасиловании Кавано собрали $500 тысяч

Кандидату на пост верховного судьи США Бретту Кавано, который обвиняется в харассменте и изнасиловании, собрали $500 тыс. в качестве поддержки. Об этом сообщает The Hill.

Сбор средств проводился на площадке GoFundMe. Ее инициатором выступил владелец консервативного новостного портала Джон Хокинс. Он запустил кампанию по сбору денег восемь дней назад.

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Хокинс отметил, что, хотя вина Кавано не доказана, его репутация втоптана в грязь, а семья получает угрозы расправой.

По его словам, деньги будут направлены семье судьи, а если они откажутся, то средства будут переведены на счет благотворительной организации.

Ранее The Hill отмечал, что общественное давление торопит ФБР завершить расследование в отношении Кавано.