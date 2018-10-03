CBS: посылка для Пентагона содержала смертельный яд
Подозрительная посылка для высокопоставленных чиновников Пентагона, которую перехватили спецслужбы США, содержала смертельный яд рицин. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на первый тест, который дал положительный результат.
В понедельник, 1 октября, направленные в Пентагон подозрительные конверты, адресованные главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону, были изъяты во время предварительного досмотра почты. Отмечалось, что они не попали на территорию Пентагона.
Помимо этого, в тот же день было перехвачено подозрительное письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу. Его также успели забрать спецслужбы, поэтому письмо не попало непосредственно в Белый дом. Ранее телеканал сообщал, что подозрительное письмо Трампу расследует секретная служба США.
В настоящее время следователи пытаются выяснить, кто именно направил посылки, говорится в материале. Почтовый центр Пентагона находится на карантине, сообщает CBS.
Письмо, адресованное главе Пентагона Джеймсу Мэттису, который в настоящее время находится за пределами США, также содержало карточку размером пять на восемь сантиметров с надписью, однако содержание послания обнародовано не было. Телеканал отмечает, что яд рицин может вызвать смерть в течение 36-72 часов и может быть изготовлен только умышленно.